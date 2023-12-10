رجال يد الأهلى يغادر مطار دبى متجها إلى القاهرة (فيديو)

رجال يد الأهلى، غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى مطار دبى في طريقها إلى العودة إلى القاهرة بعد الفوز على الزمالك فى مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى مطار دبى في طريقها إلى القاهرة

الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

ووجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة ‏الفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

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وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات مساء أمس.

وأكد رئيس النادي الأهلى على ‏سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، واستحقوا اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصارى جهده، وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي وتاريخه.‏

ديفيد ديفيز الأهلى يسير بخطوات واثقة للفوز بكل الألقاب

وعبر ديفد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق على الزمالك والحصول على لقب ‏السوبر المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأوضح أن المباراة جاءت قوية من جانب الطرفين، وهو ما يعكس ما تتمتع به كرة اليد المصرية من مستويات بدنية وفنية كبيرة.‏

وأشار إلى أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على كافة المستويات، وكانوا عند حسن ظن الجهاز الفني، ونجحوا في الظهور بشكل ‏مميز استحقوا عليه الفوز بالبطولة الغالية.‏

وأضاف أن الأجواء كانت مميزة للغاية في ظل الحضور الجماهيري بالصالة، وأن دعم جماهير الأهلي كان له دور كبير في تحفيز ‏اللاعبين من أجل الفوز بالكأس.‏

وشدد ديفيز على أن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري.‏

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، بلقب كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2023/2024.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (26-24)، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس السبت على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإماراة الفجيرة، وسط حضور جماهيري متوسط.

وشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.