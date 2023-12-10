الأحد 10 ديسمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رفع اسم الناشط زياد العليمي من قائمة الإرهابيين

زياد العليمي، فيتو
زياد العليمي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 275 (تابع)، الصادر في 9 ديسمبر 2023، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة (١٥) جنوب، بشأن رفع اسم الناشط زياد العليمي من قائمة الإرهابيين.


وجاء رد محكمة جنايات القاهرة الدائرة (١٥) جنوب، في الطلب رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ قرارات رفع إدراج إرهابيين والصادر فـى شـأن القضية رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

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وقررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة: (رفع اسم زياد عبد الحميد ذكى العليمى من قائمة الإرهابيين)، مع نـشر هـذا القرار فى الوقائع المصرية. 

 

 

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