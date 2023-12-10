الملاكمة، عبد الغزيز غنيم يشارك في عمومية الاتحاد الدولي بالإمارات

الملاكمة، حرص الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، على حضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي مناقشة عدد من الملفات أبرزها مستقبل الملاكمة في ظل الأزمات التي شهدتها اللعبة واتحادها الدولي خلال الفترة الأخيرة.

وحرص عبد العزيز غنيم على عقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء الاتحادات الأهلية ومسئولي الاتحاد الدولي من أجل تنسيق عدد من الملفات واستضافة البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

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لقاء وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

ومؤخرا، استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريملف، في زيارة رسمية لمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء رئيس الاتحاد المصري والعربي للملاكمة عبد العزيز غنيم وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر والتجارب الناجحة في تطوير رياضة الملاكمة وتعزيز دورها في مصر والعالم إضافة إلى بحث التعاون فى مجال إقامة عدد من الاستثمارات وتطوير البنية الرياضية فى عدد من المدن المصرية بالتعاون بين الجانبين.

وزير الرياضة أكد على عمق العلاقات المصرية الروسية فى مختلف المجالات، وتأكيد الدور الهام للرياضة في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى البرامج المشتركة بين الجانبين والتى يتم تنفيذها على صعيد الأنشطة الشبابية والرياضية.

تخلل اللقاء عرض فيديو توضيحي للمنشآت الرياضية المتطورة في مصر، واستعراض الإنجازات المحققة في مجال بناء وتطوير المرافق الرياضية على مستوى البلاد، وكذا امكانيات المراكز الرياضية المتخصصة والصالات المجهزة بأحدث التقنيات، والتي توفر بيئة مثالية لتدريب وتطوير قدرات الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية.

عرض الاجتماع شرح مفصل عن ملف الطب الرياضي لمصر، والجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية والطب الرياضي، ومجالات التدريب والتأهيل البدني للرياضيين، وأهمية الفحوصات الطبية المنتظمة والرعاية الصحية المتخصصة لضمان سلامة وأداء اللاعبين.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للملاكمة في تعزيز هذه الرياضة وتطويرها على المستوى العالمي، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية رياضة الملاكمة في مصر وتعزيز مشاركة اللاعبين المصريين في البطولات الدولية.

وأوضح صبحي علي التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير بيئة مناسبة لتطوير الرياضة وتوفير الرعاية اللازمة للرياضيين، لافتا إلى أهمية دعم الطب الرياضي وتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة.

من جانبه، أعرب عمر كريملف عن شكره وتقديره لاستقبال وزير الشباب والرياضة له، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع مصر في تطوير رياضة الملاكمة وتنظيم البطولات والمسابقات.

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي بالمنشآت الرياضية الحديثة في مصر والجهود المبذولة لتطوير رياضة الملاكمة في البلاد، مثنيا كذلك على التركيز على الطب الرياضي وأهميته في تحقيق النجاحات الرياضية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للملاكمة، فى اطار الروابط القوية بين مصر والمنظمة العالمية للملاكمة، وبهدف تعزيز رياضة الملاكمة وتحقيق نجاحات أكبر في هذا المجال على المستوى العالمي.