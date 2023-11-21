الملاكمة، عبد الرحمن عرابي: أشارك في أولمبياد باريس من أجل ميدالية تاريخية

الملاكمة، قال عبد الرحمن عرابي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، أن هدفه من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 هو حصد ميدالية تاريخية لا ينساها التاريخ.

وأكد “عرابي”، أنه تأهل لأولمبياد باريس من الباب الكبير، وأن هدفه هو الفوز بميدالية والوقوف على منصات التتويج وليست المشاركة فقط.

تأهلت لأولمبياد باريس من الباب الكبير

وتابع “عرابي”: “لم يكن يتوقع أحد تأهلي لأولمبياد باريس بسبب صعوبة المنافسة ولكنني فاجأت الجميع بتأهل من الباب الكبير، وأعتقد انني قادرا على مفاجأة الجميع مرة أخرى والفوز بميدالية تاريخية في الأولمبياد”.

عبد الرحمن عرابي بطل الملاكمة، فيتو

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وأوضح: “الملاكمة لعبة صعبة واعتدت خلال مسيرتي على قهر كل المستحيلات، وأنا الآن أمام فرصة تاريخية من أجل تحقيق إنجاز يتحاكى عنه الجميع”.

مسيرة مميزة لصخر الملاكمة

ويمتلك عبد الرحمن عرابي بطل الملاكمة مسيرة مميزة حصد خلالها عدد كبير من الميداليات، وتزينها 3 مشاركات أولمبية غالية.

وحصد صخر الملاكمة عدد كبير من الألقاب أبرزها، ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في إسبانيا، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، بالإضافة لفضية كأس العالم للملاكمة في روسيا.

مشاركة ناجحة لمنتخب الملاكمة

وأنهى منتخب الملاكمة مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال خلال الفترة من ٦ الي ١٦ سبتمبر الماضي والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

ونجحت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة في الحصول على ٣ ميداليات "ذهبيتي عمر العوضي وعبدالرحمن عرابي وفضية يمني عياد" و٣ بطاقات مؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.

ووضع اتحاد الملاكمة برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم برنامج قوي من أجل تجهيز اللاعبين الثلاثة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويتضمن برنامج الإعداد معسكرات داخلية وخارجية، بالإضافة للمشاركة في عدد من البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أعداد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

وحجزت مصر حتى الآن 68 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية،

كرة القدم

تأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم،

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ10 لاعبين حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

القوس والسهم

مقعدان مخصصان لفردي الرجال+ السيدات والزوجي المختلط.

حالة منشطات جديدة في منتخب رفع الأثقال

يترقب مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، صدور قرار من الاتحاد الدولي للعبة بتخفيض الكوتة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لتصبح لاعبين ولاعبتين بدلا من 3 لاعبين و3 لاعبات.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي يستعد حاليا لإصدار القرار، بسبب اكتشاف عينة منشطات إيجابية في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة العام الماضي.

وجاءت عينة المنشطات الخاصة باللاعب أحمد عماد جودة إيجابية، وضمن فترة التأهيل لأولمبياد باريس، لتقلص الكوتة المخصصة لمصر في الأولمبياد، وهو ما يضر بصالح اللعبة واللاعبين.

وشارك أحمد عماد جودة في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، وحصل على كأس أحسن لاعب، قبل أن تأتي عينة التحليل الخاصة به إيجابية.

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر بشكل مؤقت ايقاف اللاعب وأنه سيصدر خلال أيام قرار العقوبة بشكل نهائي.