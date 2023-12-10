كأس العالم للأندية، كولر يعادل رقم موسيمانى

كأس العالم للأندية، يعادل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الفريق الأحمر السابق في التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر مرتين.

كولر يعادل رقم موسيمانى

وكولر يعادل رقم موسيمانى بالتأهل مع الأهلى فى المونديال مرتين حيث يقود الفريق الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك بعدما قاد الأهلى فى كأس العالم للأندية التى أقيمت في المغرب في النسخة الماضية ليعادل رقم بيتسو موسيمانى مدرب المارد الأحمر السابق الذي قاد الفريق في مونديال الأندية مرتين في عامى 2021 بقطر و2022 بالامارات.

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الجدير بالذكر أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلى اكثر مدرب قاد المارد الأحمر في كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات في أعوام 2005 و2006و2008 واقيمت الثلاث نسخ في اليابان.

محمد أبوتريكة هداف الأهلي فى المونديال

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.

هدافو الأهلي بكأس العالم للأندية

1- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق سيدني الأسترالي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 التي أقيمت في اليابان.

2- سجل محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

3- أحرز أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

4-سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق إنترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

5- أحرز محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

6- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

7- أحرز مدافع باتشوكا المكسيكى هدفا بالخطأ في مرماه أمام الأهلى فى مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان عام 2008.

8- سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق باتشاكو المكسيكي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2008 التي أقيمت في اليابان.

9- سجل السيد حمدي هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012 التي أقيمت في اليابان.

10- سجل محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012 التي أقيمت في اليابان.

11- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2013 التي أقيمت في المغرب.

12- سجل حسين الشحات هدفا في شباك فريق الدحيل القطري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2021 التي أقيمت في قطر

13- أحرز محمد هاني هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

14- سجل ياسر إبراهيم هدفين في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

15- أحرز أحمد عبد القادر هدفا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

16- أحرز عمرو السولية هدفًا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

17- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

18- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

19- سجل بيرسي تاو هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

20- أحرز محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية كونكاف بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

21- سجل على معلول هدفا في شباك فريق ريال مدريد الإسباني بنصف نهائي كاس العالم للأندية المغرب 2023

22- أحرز أحمد عبد القادر هدفين في شباك فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الاثنين بالقاهرة قبل السفر إلى الممكلة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

و تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الاثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.