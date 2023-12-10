رئيس جامعة بني سويف يتقدم مسيرة من الطلاب للإدلاء بأصواتهم بلجنة الوافدين

تقدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مسيرة حاشدة نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر للطلاب أبناء الجامعة الوافدين من المحافظات الأخرى للوصول إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسة للإدلاء بأصواتهم، وذلك بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، حيث حمل الطلاب الإعلام وهم يهتفون " تحيا مصر".

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، كما حث منسوبي الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات خلال الفترة من اليوم 10-12 ديسمبر الجاري.

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وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنظيم عدد من الحملات وندوات التوعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات وللتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر باعتبارها استحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

تجدر الإشارة إلى أن إنتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، تشهد تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية الإنتخابية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مجددًا تأكيداته على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

وكّلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات، بجانب التنسيق مع المرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال التصويت.

وأشار المحافظ إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات التي تختلف عن ما سبقها من انتخابات بسبب الظروف الدولية والتحديات الداخلية، منوها عن الاستعدادت الجاري تنفيذها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا على اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب التنظيمي والإداري، وأن لكل مواطن مطلق الحرية في اختياراته.

ويتنافس فى الإنتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة) والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس) والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة) والمرشح الرئاسى حازم عمر (رمز السلم).