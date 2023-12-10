الصحفيين تفتح باب الاشتراك فى خدمة أقارب الأعضاء من الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك فى خدمة أقارب الأعضاء الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن فتح باب الاشتراك فى خدمة أقارب الصحفيين(الدرجتين الثانية والثالثة) التي يوفرها مشروع العلاج لأول مرة منذ انطلاقه، وذلك اعتبارًا من 12 إلى 24 ديسمبر 2023م، ثم يستأنف من 1 إلى 18 يناير 2024م، وتبلغ قيمة الاشتراك للفرد 200 جنيه شاملة قيمة الكارنيه على أن تبدأ الاستفادة من الكارنيه من أول يناير 2024م لمدة عام.

ويعامل حامل الكارنيه بأسعار تعاقد نقابة الصحفيين مع الجهات العلاجية، ويكون الدفع نقدًا، وتشمل درجات القرابة التي ستضاف (الأخ - الأخت - أبناء الأبناء - الجد - الجدة - أبناء الأخ - أبناء الأخت - العم - العمة - الخالة – الخال) وكذلك (الأبناء ممن خرجوا من مشروع العلاج- والد/ة الزوج/ ـة)،على أن يقدم العضو الصحفي المستندات التي تثبت صلة القرابة، والرقم القومى للمشترك الجديد للبالغين من أقارب الدرجتين الثانية والثالثة، وشهادات الميلاد لمُن هم دون 15 عامًا، وكذلك يعد اشتراك الصحفي في مشروع العلاج شرط أساسي لإضافة أفراد الأسرة الجدد.

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وفد نقابة الصحفيين لزيارة الجرحى الفلسطينيين في مصر

كان وفد من مجلس نقابة الصحفيين المصريين زار الجرحى والمصابين الفلسطينيين فى مستشفيات معهد ناصر بالقاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، فى رسالة مؤازرة وتضامن من جموع الصحفيين المصريين للمصابين والمرافقين لهم، بعد مرور 60 يومًا على العدوان الإسرائيلى.

وضم وفد النقابة كل من خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وحسين الزناتي ومحمود كامل وكلاء المجلس ومحمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وعبر وفد نقابة الصحفيين خلال الزيارة، والتى شملت أكثر من 27 مصابًا بمعهد ناصر، وطفل جريح، و19 من الأطفال المبتسرين (الخدج)، فى حضانات مستشفى العاصمة الإدارية، عن تنديده بالعدوان الصهيونى على غزة، ودعمه الكامل لحق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال، موجهًا التحية للشهداء، والجرحى، وللشعب الفلسطينى، وصموده، وصمود مقاومته الباسلة فى مواجهة آلة الحرب الصهيونية الوحشية.

مواقف إنسانية في زيارة الصحفيين للحرجى الفلسطينين

وشهدت الزيارة العديد من المواقف الإنسانية، كما كشفت عن جانب من الوحشية الإسرائيلية، التى ظهرت فى طبيعة الإصابات، وفى قصص الضحايا الفلسطينيين، الذين فقد عدد كبير منهم عائلاتهم بالكامل خلال العدوان، فيما ظهرت آثار القصف الوحشى على أجساد الضحايا، ووصلت لفقدان أحد الأطفال المبتسرين لعينه، وبتر ساقىّ طفل لم يتجاوز عمره ثلاثة أعوام بعد أن فقد كل عائلته فى القصف، ولم يبق ليرافقه إلا خاله.

بدأت الزيارة بمعهد ناصر، حيث كان فى استقبال وفد النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، كل من الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، وعادل نصر مدير العلاقات العامة، وأكد مدير المعهد مع بداية الزيارة أن طبيعة الإصابات، التى استقبلها المعهد جاءت لتكشف مدى الوحشية فى التعامل مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه كان شاهدًا على استقبال جرحى خلال جولات سابقة من العدوان، ولكن طبيعة الإصابات هذه المرة أشد بشاعة.