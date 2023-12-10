زى النهارده الأهلى يفوز على أوكلاند سيتي بربع نهائي المونديال

كأس العالم للأندية، زي النهاردة في العاشر من شهر العالم للأندية، د في العاشر من شهر ديهر ديسمبر من العام 2006 فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان عام 2006.

وفاز الأهلى على أوكلاند سيتي بهدفي محمد أبوتريكة والأنجولى امادوا فلافيو ليصعد الفريق الأحمر إلى الدور نصف النهائي للمونديال العالمى للأندية لمواجهة فريق انتر ناسيونال البرازيلى الذي خسر أمام بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز بعدها على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء.

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جدير بالذكر أن الأهلى نجح في الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات في أعوام 2006 باليابان و2020 بقطر و2021 بالإمارات

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ووأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

محمد أبوتريكة هداف الأهلي فى المونديال

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.

هدافو الأهلي بكأس العالم للأندية

1- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق سيدني الأسترالي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 التي أقيمت في اليابان.

2- سجل محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

3- أحرز أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

4-سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق إنترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

5- أحرز محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

6- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

7- أحرز مدافع باتشوكا المكسيكى هدفا بالخطأ في مرماه أمام الأهلى فى مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان عام 2008.

8- سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق باتشاكو المكسيكي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2008 التي أقيمت في اليابان.

9- سجل السيد حمدي هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012 التي أقيمت في اليابان.

10- سجل محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012 التي أقيمت في اليابان.

11- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2013 التي أقيمت في المغرب.

12- سجل حسين الشحات هدفا في شباك فريق الدحيل القطري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2021 التي أقيمت في قطر

13- أحرز محمد هاني هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

14- سجل ياسر إبراهيم هدفين في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

15- أحرز أحمد عبد القادر هدفا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

16- أحرز عمرو السولية هدفًا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

17- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

18- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

19- سجل بيرسي تاو هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

20- أحرز محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية كونكاف بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

21- سجل على معلول هدفا في شباك فريق ريال مدريد الإسباني بنصف نهائي كاس العالم للأندية المغرب 2023

22- أحرز أحمد عبد القادر هدفين في شباك فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الاثنين بالقاهرة قبل السفر إلى الممكلة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

و تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الاثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصينى بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.