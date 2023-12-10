أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الذهب في السعودية، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 10-12-2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

سعر جرام الذهب في المملكة السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية، سجل سعر عيار 24 نحو 241 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 221 ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 211 ريالًا.

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وجاء سعر عيار 18 بنحو 181 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1693 ريالا سعوديّا.

ارتفاع الذهب العالمي في ظل الظروف الدولية

أعلن مجلس الذهب العالمي في تقريره عن أوضاع الذهب خلال الربع الثالث من 2023، أن الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لا يزال مرتفع ليسجل وتيرة شراء هي الأعلى منذ العام الماضي، حيث ارتفع الطلب على الذهب باستثناء البورصة خلال الربع الثالث بنسبة 8% بينما ارتفع الطلب من البنوك المركزية منذ بداية العام بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.



كما ارتفع الطلب على الذهب متضمن التداول في البورصات بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 1267 طنا من الذهب وخلال الربع الثالث وحده ارتفع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنا وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طنًّا.



الطلب الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الربع الثالث وصل إلى 157 طنَّ ذهب وفق تقرير جولد بيليون، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 56% على أساس سنوي، إلا أنه يظل ضعيفا مقارنة بمتوسط الخمس سنوات البالغ 315 طنًّا. حيث خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب عالميًا 139 طنًّا في الربع الثالث متمثل في خروج استثمارات من الصناديق الاستثمارية بأقل من التدفقات الخارجة من الربع الثالث عام 2022 بمقدار -244 طنًّا.





وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طنًّا بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية. بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طنًّا بسبب قوة أسعار الذهب.