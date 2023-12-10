مصرع واصابة 29 شخصا في إعصار عنيف بولاية تينيسي الأمريكية

أفادت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية بمصرع 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين على الأقل جراء إعصار عنيف ضرب الولاية.



كما أكدت السلطات أن طفلا واحدا كان بين القتلى الستة، وأن الإعصار أدى أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 85 ألف شخص.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عدة تحذيرات من الإعصار في ولاية تينيسي مع تقارير عن حدوث إعصار آخر في ولاية كنتاكي.

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