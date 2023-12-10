محافظ الوادي الجديد ورئيس الجامعة يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية (صور )

أدلى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مركز شباب الخارجة، والتي شهدت توافد من الناخبين تزامنًا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام.



واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم. مؤكداََ على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

كما شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد في العملية الانتخابية على رأس وفد من طلاب وموظفي الجامعة.

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كما تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد أبو الليل، مدير الأمن، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة لجان قرة مركز الخارجة لمتابعة سير العملية الانتخابية في اول يوم من انتخابات الرئاسة.

كما التقى المحافظ المواطنين خلال تواجدهم باللجان وحثهم على أهمية المشاركة الانتخابية في هذا الحدث الديموقراطي الهام.

كما نظم جماهير الوادي الجديد حشود كبيرة للمشاركة في الانتخابات حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان الانتخابية من قوات الجيش والشرطة، في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة في الداخل بعد وصول القضاة في مواعيدهم لمقار اللجان وبدء عمل اللجان وفتحها أمام الناخبين.

وتوافد الناخبون على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ويحق لـ188012 ناخبا التصويت، في 5 لجنة عامة و67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و7 لجان مغتربين بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية والداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

فيما تشمل لجان المغتربين 7 لجان هي لجنة بمركز شباب الخارجة ولجنة في مركز شباب الداخلة ولجنة بمركز شباب العين بمنطقة شرق العوينات ولجنة بمركز شباب الفرافرة ولجنة بمقر مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة ولجنة بمقر نادي باريس الرياضي ولجنة بمركز شباب مركز بلاط.



وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

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