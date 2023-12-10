محافظ الدقهلية: مشهد مشرف للأهالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن اليوم الأحد بالانتخابات الرئاسية هو عرس والدقهلية كعادتها تخرج بمشهد مشرف يدل على الوعي الوطني لشعبها.

جاء ذلك عقب أن أدلى محافظ الدقهلية بصوته الانتخابي داخل لجنة المغتربين بمدرسة ابن لقمان في مدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا.

وشدد المحافظ على المتابعات المستمرة وغرفة عمليات رئيسيسة وفرعية على مدار الساعة، فضلا عن التنسيق المستمر بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية.

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انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول " وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فتح اللجان الانتخابية ووصول رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة.

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد فتح اللجان الانتخابية ووصول رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها لبدء مهام عملهم في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة.

وصرح " المحافظ " بأن جميع اللجان الانتخابية الفرعية تم فتحها وتم وصول أعضاء اللجان وجاري الاستعداد لبدء أعمال التصويت دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مجهزه علي اعلي مستوي وتم توفير أماكن انتظار للمواطنين.

وأوضح " مختار " أن هناك متابعة دقيقة علي مدار اليوم من قبل ممثلي كافة الجهات من داخل مركز الشبكة الوطنية لتذليل كافة المعوقات من خلال المتابعة مع غرف العمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية.

الانتخابات

وأشار " المحافظ " إلى أن اليوم هو أول أيام إثبات الشعب المصري للعالم أنه شعب واعي ومسؤول ومحب لوطنه وداعم لكافة قرارات دولته من خلال مشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

محافظ الدقهلية يدلي بصوته

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.