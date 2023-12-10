الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة العريش عن الانتخابات الرئاسية: نشهد ملحمة وطنية (فيديو)

انتخابات شمال سيناء،فيتو
انتخابات شمال سيناء،فيتو

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ان اليوم يعتبر ملحمة شعب للوقوف بجانب الدولة المصرية بتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية.

وناشد رئيس الجامعه المواطنين بالنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية حيث انه واجب وطني.

واحتشد قبائل سيناء أمام لجنة عمرو شكري في مدينة العريش للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط حضور كبير من المواطنين.

وانعقدت، صباح اليوم، غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، لمتابعة عملية سير الانتخابات الرئاسية، برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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وأكد المحافظ أن الغرفة عقدت بحضور اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، وتضم مندوبين عن عدد من الجهات المعنية من بينها مديرية الامن والصحة والإسعاف والتعليم والشباب والرياضة والتليفونات والهلال الأحمر والمياه والكهرباء.

وأشار المحافظ إلي أن الغرفة تتلقي الاخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وإزالة المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاحها، والتواصل مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية. 

من جانبه أكد اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة علي تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن برئاسة رؤساء مجالس المدن، بنفس تشكيل غرفة عمليات المحافظة.

أشار إلي أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين علي ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

 

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