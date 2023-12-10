غرام وانتقام.. كواليس مثيرة ومأساوية أحاطت بالفيلم.. وكيف تم استغلال مصرع أسمهان.. وحكاية بكوية يوسف وهبي.. وسر غضب طه حسين

غرام وانتقام ، فيلم رومانسى غنائى حكى قصة مطربة تنتقم لحبيبها من القاتل لكنها تقع في غرامه وتموت البطلة الحقيقية قبل انتهاء تصوير الفيلم غرقا في النيل بالقرب من رأس البر، فيغير يوسف وهبى من نهاية الفيلم لينتهى بموت البطلة أيضا، هو آخر أفلام أسمهان وعرض في مثل هذا اليوم عام 1944 بسينما استديو مصر.

وهناك كواليس كثيرة ومفارقات وقعت عند عرض فيلم " غرام وانتقام " فعندما أعلن عن حفل افتتاح الفيلم وقبل العرض بيوم واحد أعلن أن الملك فاروق سيتفضل بتشريف هذه الحفلة بسينما ستوديو مصر، وأن إدارة الاستديو قد رفعت إلى أعتاب الملك أمرا بتخصيص إيراد الحفلة إلى جمعية خيرية والتمست منه تحقيق هذه الغاية، فأمر الملك أن يخصص الايراد لإعانة فقراء الممثلين والممثلات وتبرعه أيضا لهم بمبلغ 500 جنيه.

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لماذا تعجب طه حسين من الزمان

وفى نفس اليوم أعلن عن تقاضى أم كلثوم لمبلغ 400 جنيه في إحدى حفلاتها التي تقيمها وزارة الخارجية، غضب عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين وكان عميدا لكلية الآداب، وكما نشرت صحيفة أخبار اليوم في أعدادها الأولى عام 1944 ـ لأنه ـ طه حسين ـ طلب إقامة مدرج كبير جديد يستوعب أعداد طلبة الكلية، ورفضت وزارة المعارف بحجة أنه سيتكلف 100 ألف جنيه، وكذلك رفضت وزارة المالية، بحجة أن أعداد الطلبة لا تزيد عن عدد الأماكن الموجودة بمدرجات الكلية، كما ان معظم قاعات المحاضرات بالكلية تشكو من عدم حضور الطلبة جميعهم.

فعلق الدكتور طه حسين متعجبا قائلا: إن حياة الممثلين وسهرات الهوى أصبحت عند ملك البلاد أهم من قاعات العلم، عجيب هذا الزمان.

اسمهان فى ملابس البدوية تغنى

وتدور أحداث فيلم "غرام وانتقام "الذى كتب فكرته المقتبسة والتى ترجمها وأخرجه الفنان يوسف وهبى وعرض عام 1944 حول مقتل الثرى وحيد عزت ليلة زواجه من المغنية سهير، وتتعاون سهير مع مع ابن عمها وكيل النيابة للإيقاع بالقاتل وتنحصر شكوكها فى الموسيقار جمال حمدى صديق القتيل فتمثل عليه الحب، وفى كمين بمنزل سهير يعترف لها الموسيقار جمال بقتله لوحيد لأنه غرر بأخته الصغرى التى انتحرت نتيجة الاعتداء عليها ـ ويتم القبض على جمال وتكتشف سهير انها أحبته بالفعل، وتحاول تبرأته، وبعد الإفراج عنه وفى ليلة زفافها يفاجأ المشاهد برحيلها ويصاب جمال حمدى بالجنون.

مشهد الجثمان الحقيقى لأسمهان

فيلم غرام وانتقام هو الفيلم الثاني والأخير لأسمهان بعد فيلمها الأول انتصار الشباب، غنت فيه أشهر أغنياتها وغنت فيه اسمهان 6 أغنيات منها أيها النائم لإيليا أبو ماضى تلحين رياض السنباطى، وليالى الانس فى فيينا كلمات أحمد رامى تلحين فريد الأطرش، ومواكب النصر كلمات رامى تلحين السنباطى، وانا اللى استاهل كلمات بيرم التونسى وتلحين القصبجي، وامتى حاتعرف لمأمون الشناوى تلحين القصبجى، ويامين يقول قهوة كلمات مأمون الشناوى وتلحين فريد الأطرش.

يوسف وهبى واسمهان فى فيلم غرام وانتقام

ويحكى الشاعر مأمون الشناوى ذكرياته عن هذه الأغنية " قهوة " فيقول: هناك نادرة لطيفة مع أغنية "قهوة" التى غنتها المطربة صاحبة الصوت الصافى أسمهان، وكنت قد تعاقدت على تأليف أغانى فيلم "غرام وانتقام" مع الفنان يوسف وهبى وهو من بطولته مع أسمهان وأنور وجدى عام 1944 وكعادتى رحت اقرأ السيناريو مرات ومرات دون أن يفتح الله على بشيء أو كلمات أرضى عنها، ومر الوقت وبدأت أسمهان تطاردنى لأن الفيلم كان فرصة عمرها لتجديد إقامتها فى مصر، وخاصة أنها كانت قد أفلست ماديا، وفى كل مكالمة تكون ثائرة مستعجلة وأنا أحاول تهدئتها أو أتهرب منها بالحيلة مرة وبالذوق مرة أخرى حتى دخل على يوما سكرتيرى الخاص وقال: أسمهان بانتظارك عندى وهى فى حالة توتر وغليان،فطلبت منه أن يهدئ خاطرها ويقدم لها فنجان قهوة.

كلمات أغنية قهوة

واستكمل الشناوى: وبمجرد أن خرج السكرتير من مكتبى حتى كنت قد استلهمت فكرة القهوة وبدأت كتابة اغنية قهوة التى لحنها فريد الأطرش وتقول كلماتها: أهوى.. يامين يقولى أهوى ,,اسقيه بايدي القهوة، أنا أنا أهوى /أهوى القمر يسكرنى ضياه..وأفضل طول الليل وياه / يخلى قلبى فى نشوة..والدنيا همس ونجوى / ياللى تبات الليل سهران..من ايدى لو تشرب فنجان / راح تلقى فيه السلوى..والدنيا تصبح حلوة، ابعد همومك عن روحك..ايه تجنى غير نوحك / والدنيا إيه تسوى..وإيه تفيد الشكوى / يامين يقولى أهوى..اسقيه بإيدى القهوة.



بعد رحيل أسمهان وتعليقا على الفيلم قال يوسف وهبى: دائما الموت يخطف الناس فى عز الشباب ليحتفظ بهذا الجمال إلى الأبد، ونتيجة لوفاة أسمهان غير المتوقعة بذلت جهدا كبيرا فى تغيير نهاية راوية كانت مشتركة معى فى تمثيلها من السعادة إلى الحزن واضطررت للاستعانة بممثلة شبيهة بأسمهان لكى يكتمل الفيلم “ غرام وانتقام ” وقبل دفنها أظهرت جثمانها فى آخر مشهد بنهاية الفيلم بعد الحادث المشئوم.

تبرع الملك لأبناء الممثلين

وحضر الملك فاروق بنفسه وعائلته حفل العرض الأول لفيلم، وكان حدثا كبيرا حتى أن الفنان يوسف وهبى أعد فيلما مدته ربع ساعة يصور رحلة الملك فاروق من قصره بعابدين إلى سينما ستوديو مصر حيث يعرض الفيلم، وتم عرضه في مقدمة العرض الخاص، وإعجابا بالفيلم وتقديرا للفنان يوسف وهبى أنعم عليه الملك فاروق بلقب "بك" كما أمر بإنشاء صندوق لأهل الفن تبرع له بمبلغ 500 جنيه لروح أسمهان فيه يكون برعاية أبناء الممثلين والممثلات، وظهرت الصور للعملاق يوسف وهبى وهو يقبل يد الملك.

سر بكوية يوسف وهبى

ولبكوية يوسف وهبى قصة فعندما أراد يوسف وهبى تجسيد شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام في السينما بالتعاون مع المخرج وداد عرفي عام 1926، وواجهته انتقادات شديدة من قبل علماء الأزهر الذين رفضوا ظهور الشخصيات الدينية وقامت عليه الدنيا وتدخل الملك فاروق في الامر وهدد يوسف وهبى بسحب الجنسية المصرية منه حتى يتخلى عن الفكرة، وكانت قطيعة الملك له وغضبه عليه.

يوسف وهبى يقبل يد الملك شكرا على البكوية

ولإصلاح العلاقة بين يوسف وهبى وبين فاروق، وافق على تقديم أغنية في فيلم "غرام وانتقام" تمجد العائلة المالكة، ودعا فاروق لحضور حفل الافتتاح، وبعدها منحه الملك فاروق لقب «بك» من الدرجة الثانية، وأرسل له رسالة قال فيها: من فاروق ملك مصر بعناية الله تعالى، إلى صاحب العزة يوسف بك وهبي، تكريمًا منا للفن الجميل وتقديرًا لما أديتم من خدمات للتمثيل، قد منحناكم رتبة البكوية من الدرجة الثانية، وأمرنا بإصدار براءتنا هذه من ديواننا بقصر عابدين إيذانًا بها،.

استثمار حادث اسمهان فى الدعاية

فيلم " غرام وانتقام " الذى لم تستكمل اسمهان تصويره حقق مدة عرض لم يحققها فيلم آخر والسبب في ذلك ما تداولته الصحف عن مصرع اسمهان غرقا في النيل بسيارتها، وقيل وقتها ان وراء الحادث أجهزة مخابراتية، لكن مؤلفه ومخرجه يوسف وهبى استثمر الحادث في الدعاية للفيلم حتى حقق الفيلم 252 حفلة ولم يكن فيها مكانا خاليا لواحد واستمر العرض حتى الأسبوع الثانى عشر.