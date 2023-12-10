محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية (صور)

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، في أول أيام الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بعضوية الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، ومديرية أمن قنا والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



كما تابع الداودى من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلى لجان الانتخابات مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

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ومن جانبه قال محافظ قنا، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم.



وأضاف الداودي أن المحافظة أنهت مبكرا تجهيز كافة المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من خلال مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وتشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات، مناشدا المواطنين ضرورة أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستورى، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.