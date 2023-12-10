الأحد 10 ديسمبر 2023
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سياسة

وزير العمل: المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل المصريين

وزير العمل،فيتو
وزير العمل،فيتو

 أدلى حسن شحاتة وزير العمل، بصوته في انتخابات الرئاسة، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري النموذجية بمصر الجديدة.

وقال شحاتة في تصريحات خاصة لـ فيتو عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل المصريين.

وأضاف أن الشعب المصري هو الذي سيحسم الانتخابات الرئاسية، وعليه ألا يستمع لدعوات البعض بأن الانتخابات محسومة لأحد المرشحين، مشيرا إلى أن اختيار الناخبين مع كثافة المشاركة هي الحاسمة للانتخابات.

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ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

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وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل
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