إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، أن صفارات الإنذار دوت بالعديد من مستوطنات الجليل الغربي بعد شكوك بتسلل طائرات مسيرة.

وقبل وقت سابق من اليوم قال رئيس مجلس مستوطنة المطلة الإسرائيلية إن البنية التحتية في المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الشمالية مع لبنان متعطلة بالكامل بسبب حزب الله.

وجدير بالذكر أنه مطلع الشهر الجاري ذكرت تقارير إعلامية إنه تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود.

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اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي



وأكدت التقارير الإعلامية أن حزب الله اللبناني أطلق صاروخا مضادا للدروع على منطقة في الجليل الأعلى المحتل، وذلك في إطار الاشتباكات بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أمس الأحد، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح



وقال حزب الله في البيان الصادر عنه إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.



وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله اللبناني في مزارع شبعا، وذلك بعد تجدد القتال في قطاع غزة.



وأطلق حزب الله اللبناني صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلية.

كما أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.