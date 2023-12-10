محافظ أسيوط: لم يتم رصد تأخر في فتح اللجان الانتخابية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بـ 457 لجنة فرعية موزعين على 15 لجنة عامة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة وسط تأمين أمني مكثف من قوات الشرطة وفتحت جميع اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين ولم يتم رصي تأخير في فتح اللجان على أن تغلق أبوابها في التاسعة مساءًا وتستمر عملية التصويت اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار 3 أيام 4 مرشحين.

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات الرئيسية



حيث ترأس محافظ أسيوط غرفة العمليات الرئيسية بمركز مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الأول بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد الطنطاوى المستشار العسكري للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي كافة المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية



وأشار المحافظ – خلال متابعته للعملية الانتخابية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية - إلى أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في التاسعة تمامًا بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين وسط تواجد أمني لتأمين اللجان وعمليات التصويت، موضحًا إنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة عمليات التصويت مؤكدًا على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد التام بالتنسيق مع كافة الجهات لادارة العملية الانتخابية والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، والمتابعة المستمرة لعملية التصويت بكافة اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازم والتي تم تشكيلها لمتابعة الانتخابات حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات الفرز بمراكز المحافظة في نهاية اليوم الثالث لعمليات التصويت.



وجدد محافظ أسيوط، مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024 لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز) مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لتأمين اللجان الانتخابية، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي، مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقار اللجان العامة للانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

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