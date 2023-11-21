الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المركز، فيتو

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التجهيزات التي تتم بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بعد انتهاء التشطيبات وتأثيث المكان وتركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة وفروع للشبكة بجميع المحافظات ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة وخطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والإرتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين طبقًا لأحدث المعايير العالمية وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخري مدير إدارة المشروعات بالمحافظة وعددًا من الموظفين الذين تم تدريبهم للعمل بالمركز.

 

التدخل السريع أثناء حدوث الازمات 


 تابع محافظ أسيوط منظومة الأجهزة والشاشات والكاميرات بالمركز التي ستسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي تمكن المسئولين من التدخل الفوري في حال وقوع أي أزمات طارئة وتحقق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ مؤكدًا على أهمية كفاءة تشغيل المنظومة ويتمثل ذلك في العنصر البشري وكفاءته في إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.

 

 


وقال المحافظ إنه يتم من خلال المركز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية لافتًا إلى أن إقامة هذه المراكز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ 


وأوضح اللواء عصام سعد أن ديوان المحافظة شهد تطويرًا كبيرًا بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والذى يعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن متصلة بالوزارات والهيئات المعنية التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

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جدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد  عقد العديد من الاجتماعات فضلًا عن تفقده بشكل دوري لكافة مراحل إنشاء مركز السيطرة الموحد للطوارئ بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الأعمال والاطمئنان على تنفيذها وفقًا لأعلى معايير الجودة وطبقًا للمواصفات المحددة.

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