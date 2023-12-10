الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

كبار السن يتصدرون مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالأقصر (صور)

مشاركة كبار السن
مشاركة كبار السن في الانتخابات الرئاسية، فيتو

الانتخابات الرئاسية، انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر، الأحد فعاليات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية2024 ولمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى مساء ليكون من حق الفائز بالتصويت الأعلى رئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات من شهر يناير بداية عام 202‪4.


وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة صباحا بجميع مراكز محافظة الأقصر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وكانت قد شهدت اللجان توافد الناخبين أمام اللجان قبل فتح أبوابها فى المواعيد المحددة.

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ورصدت بوابة فيتو بالصور مشاركة كبار السن في الانتخابات الرئاسية2024. 

 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

 

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

 

 

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها. 

 

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

 

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية. 

 

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

 

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي. 

 

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت. 

 

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. 

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

 

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

 

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به. 

 

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

 

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

 

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

 

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

 

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

 

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

 

 

 

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