الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس المتهمين بتجارة النقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه 15يوما

استمرار حبس المتهمين،فيتو
استمرار حبس المتهمين،فيتو

جددت النيابة العامة حبس مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما

بداية الواقعة 
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 60 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد الاجنبي 15 يوم السوق المصرفي مليون جنيه معلومات جنائية

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