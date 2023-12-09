محافظ الدقهلية: ننسق مع غرفة عمليات التنمية المحلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي أن هناك تنسيقا كاملا مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق



وياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديرين الأمن وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية وتجهيز غرف العمليات وربطها ببعض، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات،والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من هذا الشهر مع ضرورة رفع درجة الإستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والاحياء.

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و قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت بتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظه للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية ايام الانتخابات الثلاث.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه.

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق الدقهلية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والاحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد اي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.

كما وجه " مختار " بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والاسعاف والصحه وشركات الخدمات وكافة الجهات ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور.

وقال " المحافظ ": ادعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).