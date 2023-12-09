السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية: ننسق مع غرفة عمليات التنمية المحلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الدكتور ايمن مختار
الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية،فيتو

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي أن هناك تنسيقا كاملا مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق
 

وياتي ذلك  في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديرين الأمن وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية وتجهيز غرف العمليات وربطها ببعض، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  برفع درجة الاستعدادات،والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من هذا الشهر مع ضرورة رفع درجة الإستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والاحياء.

Advertisements

و قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت بتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظه للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية ايام الانتخابات الثلاث.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه.

 ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق الدقهلية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والاحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد اي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.

كما وجه " مختار " بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والاسعاف والصحه وشركات الخدمات وكافة الجهات ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور.

وقال " المحافظ ": ادعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.

 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

البابا تواضروس يدعو المصريين للنزول المبكر للتصويت في انتخابات الرئاسة

عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة طبقا للقانون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاستعدادات النهائية الانتخابات الرئاسية 2024 الدقهلية اليوم الخدمات الأمنية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المقار الانتخابية انتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

تعليم الدقهلية: 660 مقرا انتخابيا بالمدارس جاهز لاستقبال الانتخابات الرئاسية غدا

وزير العمل: ننسق مع أصحاب الأعمال لتمكين العمال من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة 2023

قبل 48 ساعة من انطلاقها، عقوبات محاولة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية