المزمار والطبل البلدي يخطف الأنظار أمام لجان الانتخابات الرئاسية بزفتى (فيديو وصور)

انتخابات الرئاسة، خطف المزمار والطبل البلدي، الأنظار في الساعة الأولى لفتح باب التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 أمام لجان مركز زفتي بمحافظة الغربية وتحديدا أمام لجنة معهد فتيات زفتى الديني.

وشهدت لجنة معهد فتيات زفتى الديني توافد أعداد كبيرة من الناخبين للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، الموافق 10 ديسمبر، وتستمر على مدار ثلاثة أيام لتنتهي الثلاثاء، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

وخصصت محافظة الغربية 16 لجنة للمغتربين في المحافظة، وذلك لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت محافظة الغربية أطلقت حملة توعوية في جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري.

أماكن وعناوين لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالغربية

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعلن عن تخصيص 16 لجنة للمغتربين في المحافظة، وذلك لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها لمدة ثلاثة أيام من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء للتسهيل على المغتربين في كل منطقة بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية دون أي صعوبات وبسهولة ويُسر.

Advertisements

مركز ومدينة طنطا

1- لجنة رقم 36 ومقرها مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بشارع كفر عصام - حي أول طنطا

الموقع علي خرائط جوجل

2- لجنة رقم 37 ومقرها محطة قطارات طنطا بميدان المحطة - حي أول طنطا

الموقع علي خرائط جوجل

3- لجنة رقم 109 ومقرها مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي - مركز طنطا

الموقع علي خرائط جوجل

4- لجنة رقم 111 ومقرها مدرسة بثينة أحمد النجار بعزبة نظيف - مركز طنطا

الموقع علي خرائط جوجل

5- لجنة رقم 110 ومقرها شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا (شونة دفرة) الطريق الزراعي - مركز طنطا

الموقع علي خرائط جوجل

مركز ومدينة المحلة



1- لجنة رقم 10 ومقرها مدرسة المحلة الرسمية لغات - دائري المحلة - حي أول المحلة

الموقع علي خرائط جوجل

2- لجة رقم 26 ومقرها مجمع مواقف المحلة الكبرى - حي ثان المحلة

الموقع علي خرائط جوجل

مركز ومدينة سمنود



1- لجنة رقم 56 ومقرها مدرسة أحمد علي الاعدادية بنين - سمنود

الموقع علي خرائط جوجل

2- لجنة رقم 57 ومقرها مدرسة ميت عساس الاعدادية بنات - ميت عساس - سمنود

الموقع علي خرائط جوجل

مركز ومدينة زفتى



1- لجنة رقم 15 ومقرها مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات - ش السكة - زفتى

الموقع علي خرائط جوجل

2- لجنة رقم 85 ومقرها مركز الرعاية الصحية - كفر سنبو - زفتى

الموقع علي خرائط جوجل

مركز ومدينة السنطة



1- لجنة رقم 69 ومقرها المدرسة الابتدائية بقرية كفر الحاج داوود - السنطة

الموقع علي خرائط جوجل

2- لجنة رقم 70 ومقرها معهد فتيات السنطة الأزهري - السنطة

الموقع علي خرائط جوجل

مركز ومدينة بسيون



1- لجنة رقم 46 ومقرها مبنى الإرشاد الزراعي - بسيون

الموقع علي خرائط جوجل

مركز ومدينة كفر الزيات



1- لجنة رقم 62 ومقرها مبنى مجلس مدينة كفر الزيات

الموقع علي خرائط جوجل

2- لجنة رقم 63 ومقرها هندسة ري قبلي كفر الزيات

الموقع علي خرائط جوجل

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سمحت للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت في بطاقات الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجدون فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.