قبل انطلاق الانتخابات، مهام رؤساء اللجان الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع

تنطلق، اليوم الأحد، عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام متتالية ، ويتنافس فيها أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

إجراءات اللجان الفرعية قبل الاقتراع

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات اليوم الأول للجان الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع (قبل التاسعة صباحا).

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ويقوم رئيس اللجنة الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع بأن يتأكد من:

وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة.

وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الإرشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.

إزالة أية لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.

وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة.

سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.

سهولة حركة الناخبين داخل اللجنة

تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي بإشراف منسق الطابور، وإرشادهم إلى أرقامهم بالكشف، وتنظيم الوقوف والدخول إلى اللجنة، مع التنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.

ويحدد رئيس اللجنة مايلي:

جمعية الانتخاب

مكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجنة على النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أو عرقلتها.

مراجعة أدوات العملية الانتخابية

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من وجود ما يلي داخل مقر اللجنة الفرعية:

كابينة أو أكثر من كبائن الاقتراع، بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة وعدد الناخبين المقيدين بها ووضعها على النحو الذي يمكنه من متابعة العملية الانتخابية، مع الحفاظ على سرية التصويت، بحيث يدلي الناخب بصوته وظهره واضحا لرئيس اللجنة.

عدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة كبيرة الحجم، مثبت على جانب كل صندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية، ومسلسل الصندوق في حالة استخدام أكثر من صندوق.

وقبل بدء عملية الاقتراع، يقوم رئيس اللجنة - بنفسه - بما يلي:

إثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الفرعية الملحق بنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

الاطلاع على النموذج المعتمد من المحكمة الإبتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض مندوب كل مرشح، ومطابقته ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وإرفاقه بمحضر إجراءات اللجنة.

التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين داخل اللجنة، ثم اختيار أي أربعة أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنا، وتسجيلها في محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 13 انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال في المكان المخصص لها على جوانب الصندوق.

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية

ويبلغ عدد اللجان الفرعية نحو 15 ألف لجنة فرعية التصويت، وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع نتائج التصويت من اللجان الفرعية.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

استعلام الناخب عن مقره الانتخابي

من ناحية أخرى، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط.

قاعدة بيانات الناخبين

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخب الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، وذلك من خلال إرسال رسالة برقمك القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد على الناخب برسالة بنتيجة الاستعلام.

مقار لجان الوافدين

من ناحية أخرى، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين الناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المادة أنه “يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات”.