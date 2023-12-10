الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

رانيا فريد شوقي تُعلن تعرض والدتها لوعكة صحية

رانيا فريد شوقي،فيتو
رانيا فريد شوقي،فيتو

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي تعرض والدتها لوعكة صحية، إذ طالبت متابعيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وذلك بعد حالة الحزن الكبيرة التي أصابتها بعد وفاة ابنة زوجها المنتجة ناهد فريد شوقي.

 

في هذا السياق، كتبت رانيا فريد شوقي شوقي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية، وهون عليها الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسدها.

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وكانت نعت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أختها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية صباح الثلاثاء الماضي.

 

وكتبت رانيا فريد شوقي قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطي ولله ما اخذ وكل شئ عنده بمقدار..توفيت إلي رحمة الله اختي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي..صلاة الجنازة العصر في مسجد الشرطة الشيخ زايد".

 

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