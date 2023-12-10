طبيبة تحذر: أدوية علاج الحموضة وضغط الدم تسبب الجوع الخفي

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد مدير المعهد القومي للتغذية سابقا واستشاري التغذية العلاجية عن وجود أمراض تؤثر على بطانة المعدة وتسبب عدم القدرة على امتصاص المغذيات والعناصر الغذائية؛ مما يسبب الجوع الخفي.

الجوع الخفي

وأشارت استشاري التغذية العلاجية في فيديو توعوي على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أمراض الحساسية ضد الأطعمة تسبب الجوع الخفي بالإضافة إلى بعض الأدوية تسبب الجوع الخفي منها أدوية ضغط الدم ولكي ينضبط ضغط الدم يفقد الجسم عناصر غذائية ومرضي الارتجاع المريء أو الحموضة وتعتبر من اسباب الانيميا عند الأطفال.

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وأوضحت ضرورة الحرص على معرفة كل دواء يتم تناوله إذا كان يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية في الطعام أم لا خاصة لدي الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضعات.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد، إن أسباب الجوع الخفي تشمل عدم التنوع الغذائي، حيث يجب تناول كل المجموعات الغذائية لمد الجسم بكل العناصر التى يحتاج اليها.

أسباب الجوع الخفي

وأشارت إلى أن أغلب المغذيات الدقيقة تكون في الأطعمة الغالية مثل الأسماك إلا أن الكثير من الناس تعتمد على النشويات فقط في طعامها وتمتنع عن تناول اللحوم

أسباب الجوع الخفي

وتابعت حديثها أن بعض العناصر التى يحتاج إليها الإنسان منها الكالسيوم المتوفر في منتجات الألبان الذي يقوي صحة العظام والحديد لمنع الانيميا واليود ومتوفر في كل الملح موضحة أن تناول طعام لا يحتوي على مغذيات دقيقة يتعرض للجوع الخفي.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد: إن هناك فئات يمكن أن تتعرض للجوع الخفي وهم الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضعات الفئات الأكثر عرضة للجوع الخفي.

ما هو الجوع الخفي؟

وأشارت أن الإنسان يمكن أن يأكل بطريقة سليمة ويتوفر في طعامه جميع العناصر الغذائية من بروتين ونشويات ودهون بطريقة صحية ولكن يوجد نقص شديد في الفيتامينات اللازمة للجسم.

وأوضحت أن الجوع الخفي يظهر على سبيل المثال لو طفل قصير القامة ولديه أنيميا ويمكن أن يصاب الطفل بالجوع الخفي المزمن أو يأتي في صورة حادة يحتاج الطفل إلى محاليل وتغذية جيدة

وأشارت إلى أن الإنسان يمكن أن يأكل بطريقة معقولة ولكن يعاني من نقص الفيتامينات المهمة في الجسم والتي يجب تناولها وتعويض الجسم بها.

كيف يحدث الجوع الخفي ؟

ويحدث الجوع الخفي، أو نقص المغذيات الدقيقة، عندما لا تلبي نوعية الطعام الذي يتناوله الناس متطلباتهم الغذائية، وبالتالي لا يحصلون على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجونها لنموهم وتطورهم.

ويؤثر الجوع الخفي على ملياري شخص في جميع أنحاء العالم.

وتحتاج النساء الحوامل والأطفال الصغار إلى الفيتامينات والمعادن وتشمل أعراض الجوع الخفي

التعب، فقدان الشهية، الإرهاق، القابلية للإصابة بالعدوى أو الأمراض الجلدية، نتيجة لذلك، فإن الكثير من الناس لا يدركون النقص، ولكنهم يعانون طوال حياتهم من نتائج الجوع الخفي

والتغذية الجيدة مهمة بشكل خاص للنساء الحوامل والأمهات المرضعات، وكذلك الأطفال في أول 1000 يوم من حياتهم بين الحمل و يمكن إرجاع ارتفاع معدل وفيات الرضع والأمهات إلى الجوع الخفي.

الجوع الخفي يؤدي لضعف جهاز المناعة

ويؤدي النقص إلى إضعاف جهاز المناعة ويمكن أن يؤدي، بالاشتراك مع نقص التغذية العام، إلى إعاقات جسدية ونمو عقلي محدود.

ويجب دعم جودة الغذاء، أي تنوع التغذية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية. وحتى لا يتم تقويض الممارسات الغذائية الصحية من خلال استراتيجيات التسويق لصناعة الأغذية، يجب على الحكومات اعتماد مدونات قواعد السلوك الدولية في تشريعاتها الوطنية والأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق بدائل حليب الأم، فضلا عن تسويق الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر للأطفال وإلزامهم بالالتزام بهذه الضوابط.