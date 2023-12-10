الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

الجامعات تنتخب.. القاهرة وحلوان يطالبون المجتمع الجامعي بضرورة المشاركة.. سيد قنديل: المشاركة الانتخابية واجب وطني

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

تنطلق خلال ساعات الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام تبدأ من صباح اليوم الأحد وحتى مساء الثلاثاء المقبل، حيث اتخذت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إجراءات عديدة من أجل توعية المجتمع الجامعي للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم لاختيار أحد المرشحين الأربعة المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية.

جامعة القاهرة

ودعت الجامعات من خلال العديد من الفعاليات طلابها ومجتمعها الأكاديمي إلى المشاركة، حيث نظمت جامعة القاهرة سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية؛ كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لا يمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

Advertisements

جامعة حلوان

ورفعت جامعة حلوان شعار "شارك فى الانتخابات الرئاسية.. صوتك أمانة"، حيث وجه رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل  لضرورة المشاركة الانتخابية  لأنها واجب وطني، وحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يجب على كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم؛ لأن المشاركة واجب وطني وحق دستوري. وتابع قائلًا "صوتك أمانة"، معلنا على مشاركته ومجلس الجامعة فى وفد مشترك الى لجان الوافدين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد.

جامعة سيناء 

وفي الجامعات الخاصة، طالبت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، المجتمع الأكاديمي ومنتسبي فرعي الجامعة بسيناء والقنطرة بضرورة المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والإدلاء بأصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن.

وأكدت الدكتورة جيهان، أهمية استخدام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتي تكفلها الدولة المصرية بكل حرية وديمقراطية وشفافية في الاستحقاقات الدستورية على مدار السنوات الماضية بدون أي توجيه أو إرشاد والنزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت بكل إرادة حرة ونزيهة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القاهرة جامعة حلوان جامعة سيناء الانتخابات الرئاسية منصب رئيس الجمهورية رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل المشاركة الانتخابية الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم.. خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. ومعايير السيسي لاختيار طلبة كلية الشرطة

جامعة القاهرة تنظم ندوات توعوية عن أهمية المشاركة في الحياة السياسية

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد بالتحرك العسكري ضد دولة عربية

لميس الحديدي: قد نرى الأسابيع المقبلة سياسات نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة

أمين اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

مهندس يقتل والديه وشقيقه في دار السلام.. المتهم دفن أسرته وصديق أبيه داخل المنزل (فيديو)

محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الكونفدرالية، وفد من سفارة مصر بالجزائر يرحب ببعثة فيوتشر

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر يحذر المسلمين من التمادي في الغفلة والركون إلى الدَّعَة

المزيد
الجريدة الرسمية