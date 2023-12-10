الجامعات تنتخب.. القاهرة وحلوان يطالبون المجتمع الجامعي بضرورة المشاركة.. سيد قنديل: المشاركة الانتخابية واجب وطني

تنطلق خلال ساعات الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام تبدأ من صباح اليوم الأحد وحتى مساء الثلاثاء المقبل، حيث اتخذت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إجراءات عديدة من أجل توعية المجتمع الجامعي للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم لاختيار أحد المرشحين الأربعة المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية.

جامعة القاهرة

ودعت الجامعات من خلال العديد من الفعاليات طلابها ومجتمعها الأكاديمي إلى المشاركة، حيث نظمت جامعة القاهرة سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية؛ كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لا يمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

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جامعة حلوان

ورفعت جامعة حلوان شعار "شارك فى الانتخابات الرئاسية.. صوتك أمانة"، حيث وجه رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل لضرورة المشاركة الانتخابية لأنها واجب وطني، وحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يجب على كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم؛ لأن المشاركة واجب وطني وحق دستوري. وتابع قائلًا "صوتك أمانة"، معلنا على مشاركته ومجلس الجامعة فى وفد مشترك الى لجان الوافدين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد.

جامعة سيناء

وفي الجامعات الخاصة، طالبت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، المجتمع الأكاديمي ومنتسبي فرعي الجامعة بسيناء والقنطرة بضرورة المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والإدلاء بأصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن.

وأكدت الدكتورة جيهان، أهمية استخدام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتي تكفلها الدولة المصرية بكل حرية وديمقراطية وشفافية في الاستحقاقات الدستورية على مدار السنوات الماضية بدون أي توجيه أو إرشاد والنزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت بكل إرادة حرة ونزيهة.