مايوركا يخطف فوزا صعبا أمام إشبيلية بهدف في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، فاز فريق ريال مايوركا على ضيفه إشبيلية بهدف دون مقابل في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إييبيرو ستار.

سجل هدف ريال مايوركا سايل لارين (د 11).

ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، وبقي رصيد إشبيلية 13 نقطة في المركز السادس عشر.

فريق إشبيلية، فيتو

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا، في معقل الأخير "بينتو فيامارين".

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وسجل لريال مدريد جود بيلينجهام في الدقيقة 53، بينما سجل أيتور روبيال لبيتيس في الدقيقة 66.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" فإن البيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد بشأن مبابي اختفى من الموقع الرسمي للميرنجي صباح الأربعاء الماضي.

بيان ريال مدريد

وكان ريال مدريد أصدر بيانًا الشهر الماضي قال فيه: "بالنظر إلى المعلومات الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل إعلام مختلفة وتوجد فيها تكهنات حول مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا نود توضيح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا وأنه لم يتم إجراء هذه المفاوضات، مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

وانتشرت تفسيرات خلال تقارير الصحف حول أن حذف البيان من موقع ريال مدريد يعود إلى اقتراب توقيع اللاعب الفرنسي مع الملكي.

لكن الشبكة الإسبانية أشارت إلى أن الأمر يعود فقط إلى وجود تعديلات مؤخرًا على الموقع الرسمي لريال مدريد.

وأوضحت أن ريال مدريد مهتم باستمرار بوجود البيان مستقبلا على موقعه لأنه بمنزلة سلاح سيدافع به عن نفسه إذا قدمت ضده شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب قد يوقع مجانا مع ريال مدريد في يناير المقبل.

تفاصيل عرض ريال مدريد الأخير لحسم صفقة مبابي

كشف موقع "ريليفو" الإسباني، السبت، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 مع بند يتيح له التمديد حتى يونيو 2025.

لكن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قال الصيف الماضي إنه لا يريد تفعيل هذا البند، ما يعني رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.