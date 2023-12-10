استعدادات نهائية بلجان الوادي الجديد لاستقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة 2024

دقائق معدودة تفصلنا عن فتح لجان الانتخابات لاستقبال الناخبين للتصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها اليوم وغدًا وبعد الغد، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن الإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم وغدًا وبعد الغد.

وأكد محافظ الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، التواصل مع رؤساء المراكز وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، مشيرًا إلى المرور الميدانى وتفقد عددًا من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية.

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لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الوادي الجديد

وأوضح الزملوط، أنه سيجرى مرور دوري من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة على كافة اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان وكذا رفع كافة الاشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز) مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

وأشار الزملوط، إلي التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تنفيذ خطة التأمين الطبى لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة فى محيط ومقار اللجان الإنتخابية أثناء إجراء الإنتخابات الرئاسية، فضلًا عن وضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال تلك الفترة.

وأكد أن المهمة الرئيسية للمحافظة هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد محافظ الوادى الجديد، على وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية وذلك بالتنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظة لمتابعة سير الانتخابات للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق.

وجهزت محافظة الوادي الجديد، 67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و7 لجان مغتربين لاستقبال 188012 ناخب وناخبة صباح اليوم بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية والداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.