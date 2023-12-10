الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

لقاء علمى للأطقم الطبية عن الإيدز بمستشفيات جامعة المنصورة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

شهدت جامعة المنصورة لقاء علميا للأطقم الطبية بالمستشفيات للتوعية عن الوقاية لمرض العوز المناعى المكتسب.

وياتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة المنصورة متمثلة في المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية وبين وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة بالدقهلية وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية، واليوم العالمي للتوعية عن مرض العوز المناعي المكتسب "الأيدز".


وأقيم اللقاء العلمي بكلية الطب جامعة  المنصوره بمدرج الدكتور  أبو النجا،  تحت رعاية الدكتور  شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة 
 

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وتم اللقاء بحضور  الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمّيه البيئة الدكتور  اشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور  على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية، الدكتور  الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتورة  غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منسق اللقاء الدكتور  محمود عبد العزيز  استاذ الامراض المتوطنة
ويأتى اللقاء فى اطار الاسبوع التوعوى عن المرض الفئات المختلفة بجامعة المنصورة تشمل الفعاليات ورش عمل عن كيفية انتقال هذا  المرض والوقاية منه للطواقم الطبية والعاملين بمستشفيات الجامعة
 

ويعد اللقاء العلمى تفعيلا البرتوكول التعاون بين مستشفيات جامعة المنصورة ووزارة الصحة فى مجال عقد اللقاءات العلمية التوعية لمختلف الفئات. 
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت عام ٢٠٣٠ نهاية وجود المرض وان يكون  العالم خالى من مرض الايدز

وتم إنشاء مركز المشورة والعوز المناعي بالمراكز الطبية الثلاثة كوحدة مشتركة مع منظمة الصحه العالمية والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية ووزاره الصحة ويشرف عليها الدكتور محمود عبدالعزيز استاذ الامراض المتوطنة بجامعه المنصورة. 

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