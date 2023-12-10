الأحد 10 ديسمبر 2023
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الكاريكاتير ودستور 1923، معرض فني بالمعهد الفرنسي 17 ديسمبر

المعهد الفرنسي بالقاهرة،
المعهد الفرنسي بالقاهرة، فيتو

يستضيف المعهد الفرنسي بالمنيرة بالقاهرة معرض "الكاريكاتير ودستور 1923"، والذي ينظمه مشروع ذاكرة الكاريكاتير.

معرض الكاريكاتير ودستور 1923 

ويأتي ذلك يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري، في تمام السادسة مساء، ويستمر لمدة شهر.

دستور 1923 

ودستور 1923، هو دستور بدأ العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، حيث تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913.

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ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد ترأس تلك اللجنة عبد الخالق ثروت. 

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