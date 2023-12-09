السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم ورشة عمل عن الثقافة الكورية

جانب من الورشة،فيتو
جانب من الورشة،فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ورشة عمل عن الثقافة الكورية، من  خلال منحة اللغة الكورية المقدم من الوكالة الكورية للتعاون الدولى كويكا،  بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر.

حيث استمتع طلاب المنحه بالتعرف علي أنماط الحياه الكوريه وأسلوب حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم واكلاتهم وطرق التدفئة  في البيوت الكورية.

وذلك من خلال عمل ماكيت محاكي الثقافه الكورية، من خلال مدربين كوريين علي اعلي كفأه من الاحترافيه وهم  مبعوثون من الوكاله الكوريه كويكا؛ وهم سوجونج ووهيون جونج. 
وابدى الطلاب إعجابهم بهذه التجربه الفريدة من نوعها داخل اركان مكتبة مصر العامه بالأقصر، جاء ذلك تحت إشراف  محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة والذي بدوره حرص علي إنجاح هذه التجربه.

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وعلي الجانب الآخر من قاعات المكتبة كانت هناك الفنانة اليونانية  ديمتر والتي أمتعت طلاب المدارس بفاصل فني من الموسيقي والرسم اليوناني، في محاوله من مكتبة مصر العامه بالأقصر بالمزج بين الحضاره المصريه والحضارة اليونانيه. 

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الأقصر الثقافة الكورية كويكا فيتو محافظة الأقصر

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