آلاف المتظاهرين في إسرائيل للمطالبة بعودة الأسرى

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم السبت، أن آلاف الإسرائيليين، نظموا مظاهرة في تل أبيب، للمطالبة بعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



مسيرات في تل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه في إطار المسيرة يتم الاستماع إلى شهادات مصورة بالفيديو لأسرى عادوا من الأسر.



وطالب المتظاهرون المشاركون في المسيرة بعودة الأسرى في أسرع وقت ممكن، ووضع عودتهم كهدف أسمى قبل القضاء على حركة حماس وتدميرها.



وتجمع عدد كبير من المتظاهرين، يقدر بأكثر من 100 ألف من قبل حملة التضامن مع فلسطين وحوالي 40 ألف من قبل شرطة العاصمة، في وسط لندن للمشاركة في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

وكان هدف المظاهرة هو الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

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بدأت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بالقرب من بنك في منتصف النهار وانتهت في ساحة البرلمان في وقت لاحق بعد الظهر. وكان المشاركون يعبرون بشكل واضح عن دعمهم بلافتات تحمل شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحصار". وترددت الهتافات بين الحشد، بما في ذلك شعارات مثل "لا احتلال بعد الآن، وإسرائيل دولة إرهابية".

وتأتي المسيرة غداة امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن والعديد من الدول الأخرى.



وأمس حاصر متظاهرون غاضبون مصنعًا في مدينة برايتون بإقليم شرق ساسكس جنوب شرقي بريطانيا، احتجاجًا على تزويده قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمكونات عسكرية الطابع.



عمال من أجل فلسطين حرة



وأغلق المتظاهرون بوابات مصنع L3 Harris في Home Farm Business Park وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرفعون لافتات منها "عمال من أجل فلسطين حرة".

يشار إلى أن احتجاجات مجموعة "عمال من أجل فلسطين حرة" تطال أربعة مصانع في المملكة المتحدة تقول إنها تقوم بتزويد مكونات الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.



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