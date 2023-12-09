أحلام تعلن عن عمل غنائي جديد قريبا (فيديو)
شوقت المطربة الإماراتية أحلام جمهورها لعمل غنائي جديد.
ونشرت أحلام برومو قصيرا للعمل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: قريبا.
وتطلق قناة أبو ظبي أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي الجديد السبت.
ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” وتستضيف أحلام في حلقة السبت أسماء لمنور وحاتم عمور في ليلة مغربية خاصة، ليتحدثان عن رحلتهما مع الغناء ويشدوان بباقة من الأغنيات.
حفل أحلام في أبو ظبي
وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.
وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".
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