أخبار الرياضة اليوم.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل، مرموش يتألق في ألمانيا، وصلاح يسجل من جديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء القادم بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق

وعلمت فيتو أن عبد القادر ينتظر وصول عرض خارجي في انتقالات الشتاء القادم من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وكان كولر قد أكد في مؤتمر مباراة شباب بلوزداد أمس أن عبد القادر لا يتدرب بالشكل الجيد الذي يؤهله للتواجد في حسابات الجهاز الفني بالمباريات.

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قلب ليفربول تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز ثمين بهدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب بشكل مؤقت.

وبدأت مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي الدقيقة 29 تصدي أليسون لهدف محقق لفريق كريستال بلاس واستمر ضغط الأخير ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 33 من الشوط الأول وحاول الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن الشوط انتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أحرز جون فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 75.

ووصل النجم المصري للهدف رقم 200 له في مسيرته مع الريدز على مدار 6 مواسم خاضها مع النادي بجميع البطولات.

كما أصبح صلاح أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 150 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثم تمكن هيرفي إليوت من تسجيل هدف ليفربول الثاني والفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

فاز آنتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة الفريقين بالجولة 15 للدوري الألماني.

وسجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر الهدف الأول لآنتراخت فرانكفورت في مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 12 قبل أن يصنع الهدف الثالث لفريقه ثم صنع الهدف الخامس أيضًا لفريقه.

فاز نادي الزمالك على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

في المقابل لم يصل الضيوف إلى مرمى محمد عواد إلا في فرصة وحيدة قبل نهاية الشوط الأول وتعامل معها حارس الزمالك بنجاح.

وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكان قريب من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق المتألق زيزو وسيف الجزيري.

خاض النادي الأهلي مرانه اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد التعادل أمام شباب بلوزداد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك استعدادا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر سفر البعثة الاثنين المقبل.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من مارسيل كولر للوقوف على النقاط الفنية، وبعض التفاصيل الخاصة بمباراة بلوزداد.

وشهد المران تدريبات استشفائية للاعبين بعد ضغط المباريات في الفترة الماضية، وخاض اللاعبون تدريبات بالكرة بشكل فردي وجماعي.