السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

تنفيذ خطة التأمين الطبى للمقار الانتخابية بالوادي الجديد

خطة تأمين اللجان
خطة تأمين اللجان الانتخابية بالوادي الجديد، ڤيتو

عقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إجتماعًا بأعضاء الغرفة المركزية للانتخابات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بكامل هيئتها بمقر الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وتابع خطة التأمين الطبى للمقار الانتخابية الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وأماكن تمركز سيارات الإسعاف ومبادرة ١٠٠ يوم صحة.

كما تابع وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تنظيم خروج العاملين للادلاء باصواتهم بما لايؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

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ووجه محروس بضرورة تواجد مندوبين الإدارات أمام المقار الانتخابية وجودة الخدمة التى يؤدونها من تسهيل دخول العاملين للمقار الانتخابية وتسجيل حضورهم، مشيدًا بجهد الغرفة فى تنظيم العمل قبل واثناء العملية الانتخابية.

كما أجري الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد يرافقه مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الصيدلة ومدير إدارة التمريض، مدير التموين الطبى، بالمرور على مستشفى الخارجة التخصصى لمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بها بمناسبة الاستحقاق الرئاسي الانتخابى ومدى جاهزية الاقسام الداخلية وخاصة اقسام الطوارئ.


وتفقد وكيل وزارة الصحة، العمل بقسم الاشعة وجاهزية الاجهزة به وكذلك اقسام (العناية المركزة ؛ الحضانة ؛ الاستقبال والطوارئ)، حيث أشاد بالانضباط الادارى وتواجد الفريق الطبى اثناء المرور.

واطلع محروس،  على جاهزية المصادر البديلة للكهرباء والمياه... واكد سيادته على ضرورة توافر جميع الادوية وخاصة ادوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والاكسجين والامصال واللقاحات.

ووجه وكيل صحة الوادي الجديد، الى مدير إدارة الصيدلة ومدير ادارة التموين الطبى بتوفير وتسليم المستشفى اية احتياجات من مخازن المديرية لحين توافرها بالمستشفى.
ورافقه اثناء المرور دكتور مصطفى عبدالله عامر  مدير مستشفى الخارجة التخصصى.

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