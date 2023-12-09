السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بجامعة عين شمس غدا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

يشهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة غدًا افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمي جامعة عين شمس.

وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، ويأتي ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل العاملين بها.


افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمي جامعة عين شمس غدا

وكان رئيس الجامعة  كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن واعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على أن تكون المنافذ بحرم ١ أمام كلية الحقوق وحرم ٢ أمام كلية الألسن من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.

Advertisements

وتبيع المنافذ، منتجات كلية الزراعة من خضراوات وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن  بأسعار مخفضة للسادة العاملين بالجامعة وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي. 

وفي سياق آخر اختتم الطاقم الإنجليزي الطبي التابع لمؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية – البريطانية، زيارته الطبية لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

 

حيث استقبل أ.د طارق يوسف بمكتبه بمركز التدريب وتطوير التعليم الطاقم الطبي الإنجليزي بقيادة أ.د رامانا دانابونين استشاري جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، والطاقم الطبى المعاون  والذي ضم أ.د ماري هوران استشاري طب الأطفال، وأ.د أرول نارايانان استشاري أمراض قلب الأطفال.

 

جامعة عين شمس تستضيف الخبير البريطاني "رامانا دانابونين" بمستشفيات الجامعة

تقدم أ.د طارق يوسف بالشكر والتقدير للطاقم الطبى لما بذلوه من جهد، خلال فترة زيارتهم للمستشفى على مدار الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن إجراء عمليات قلب للأطفال المعقدة مجانًا لعدد ١٥ حالة من حالات القلب المعقدة والعيوب الخلقية للأطفال بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس المدن الجامعية جراحات القلب تطوير التعليم عين شمس كلية الحقوق كلية الالسن مستشفيات جامعة عين شمس

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تستضيف الخبير البريطاني "رامانا دانابونين" بمستشفيات الجامعة

رئيس جامعة عين شمس يحث الطلاب على التطوع والمشاركة في مشاريع حياة كريمة

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان ندوة تحديات الأمن القومي المصري

الأكثر قراءة

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على ساجرادا الأنجولي

لحظة استبدال شيكابالا أمام ساجرادا.. ورد فعل معتمد جمال (فيديو)

الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل الضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته (فيديو)

سيد رجب: عندي عيلة وأولاد لكن عايش لوحدي

احذر، أيام معدودة وتنتهى مهلة دفع التليفون الأرضي بدون غرامة

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية