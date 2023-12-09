افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بجامعة عين شمس غدا

يشهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة غدًا افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمي جامعة عين شمس.

وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، ويأتي ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل العاملين بها.



افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمي جامعة عين شمس غدا

وكان رئيس الجامعة كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن واعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على أن تكون المنافذ بحرم ١ أمام كلية الحقوق وحرم ٢ أمام كلية الألسن من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.

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وتبيع المنافذ، منتجات كلية الزراعة من خضراوات وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن بأسعار مخفضة للسادة العاملين بالجامعة وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي.

وفي سياق آخر اختتم الطاقم الإنجليزي الطبي التابع لمؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية – البريطانية، زيارته الطبية لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

حيث استقبل أ.د طارق يوسف بمكتبه بمركز التدريب وتطوير التعليم الطاقم الطبي الإنجليزي بقيادة أ.د رامانا دانابونين استشاري جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، والطاقم الطبى المعاون والذي ضم أ.د ماري هوران استشاري طب الأطفال، وأ.د أرول نارايانان استشاري أمراض قلب الأطفال.

جامعة عين شمس تستضيف الخبير البريطاني "رامانا دانابونين" بمستشفيات الجامعة

تقدم أ.د طارق يوسف بالشكر والتقدير للطاقم الطبى لما بذلوه من جهد، خلال فترة زيارتهم للمستشفى على مدار الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن إجراء عمليات قلب للأطفال المعقدة مجانًا لعدد ١٥ حالة من حالات القلب المعقدة والعيوب الخلقية للأطفال بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.