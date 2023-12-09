محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية اللجان الانتخابية بالخارجة

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من مراكز ولجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وجاء ذلك للاطمئنان على جاهزيتها وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وخلال الجولة، قرر الزملوط منح مكافأة مالية لمدير مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية، وذلك تقديرًا لجهوده في التجهيز والإعداد الجيد لاستقبال الناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي تضمها المدرسة.

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كما شدد على توفير ماكينات كهرباء احتياطية بمحيط المراكز الانتخابية التي تضم كتلة تصويتية كبيرة، والتأكد من توافر مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع المحيطة باللجان.

وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري معها بما يضمن انتظام سير العملية.



188570 لهم حق التصويت في 79 لجنة فرعية بالمراكز الخمس بالوادي الجديد

وخصصت محافظة الوادي الجديد 5 مراكز انتخابية تضم 79 لجنة فرعية في مراكز المحافظة الخمس، لاستقبال 188 ألفًا و570 ناخبًا من مواطني واحات الوادي الجديد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتضم واحة الخارجة 27 لجنة فرعية وكذا الداخلة 27 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 4 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تجهيز مقرات اللجان الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع وتكثيف أعمال النظافة وحملات رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية.

وكلفت محافظة الوادي الجديد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأكدت المحافظة، توفير مقاعد ومظلات باللجان، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد كافٍ من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.

منافسو الرئاسة

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

جدير بالذكر أيضا أن الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفقًا لنص المادة 22 من قانون انتخابات الرئاسة 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة لا ينفق أكثر من خمسة ملايين جنيه فقط.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم. كما أشارت إلى اختتام أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، بالإضافة إلى إرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية وإرسالها إلى الهيئة، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.