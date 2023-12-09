السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

السكر بـ 27 جنيها.. إقبال كبير على المعرض الدائم للسلع المخفضة بالمنصورة (صور)

اقبال علي السكر في
اقبال علي السكر في معرضي شرق وغرب المنصورة، فيتو

يشهد المعرض الدائم بمدينة المنصورة معرضي شرق وغرب المنصورة إقبالا كبيرا بين المواطنين لشراء السكر في المبادرة الرئاسية لسعر الكيلو 27 جنيها.

 

وجاء المعرض ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر

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وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة، وتزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في هذا الشأن.

وفى ذات السياق تابع رئيس حى غرب  المنصورة محمد أميـــن الدمـــرداش اليوم مع إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، مدى التزام العارضين بالمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

كما تم الاستماع لآراء المواطنين بداخل معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بنطاق حى غرب المنصورة ومدى جودة المنتجات والأسعار المطروحة
وقد أعرب المواطنين بداخل المعرض عن جودة المنتجات والأسعار بأسعار مخفضة والسكر بسعر 27 جنيها.

وكان قد صرح محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بأنه سيتم افتتاح 19 معرضا بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات.


وأوضح " محافظ الدقهلية " بأن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت ٨٥٤منفذًا تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية).


وأشار " المحافظ " الي أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من ١٥ الي ٢٥% وفي بعض السلع تصل إلي ٣٠ % تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

فيما أكد " رئيس حى غرب المنصورة " علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية  بوضع قائمة بالاسعار  مشددًا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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