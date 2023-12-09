الدوري الألماني، لايبزيج يتقدم على دورتموند بهدف بنيران صديقة في الشوط الأول

الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة لايبزيج أمام بروسيا دورتموند، بتقدم لايبزيج بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًّا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

وجاء هدف لايبزيج بنيران صديقة، بعدما سجل رامي بن سبعيني لاعب دورتموند هدف في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

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وشهد الشوط الأول إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع دورتموند ماتس هوملز في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ10 لاعبين فقط، وهو ما منح الأفضلية الهجومية لصالح لايبزيج وسيطر على مجريات المباراة.

فريق لايبزيج الألماني، فيتو

ترتيب الفريقين قبل المباراة

مواجهة لايبزيج أمام بروسيا دورتموند يطلق عليها مباراة الست نقاط حيث يحتل بروسيا دورتموند صاحب الأرض المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة سجل خلالها 26 هدفًا وتلقى 20 آخرين.

أما فريق لايبزيج فيتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن الجراد الأصفر الذي يسعى خلفه حيث حقق لايبزيج 26 نقطة من واقع 13 مباراة أيضا سجل خلالهم الفريق 31 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

تشكيل دورتموند

وأعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، تشكيلة فريقه لمواجهة لايبزج والتي ضمت كلًّا من:

حارس مرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكولاس زوليه – ماتس هوملز – نيكو شلوتربيك – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: صالح اوزكان – إيمري تشان – جوليان براندت.

خط الهجوم: ماركو رويس – بينوى جيتنز – نيكلاس فولكروج.

تشكيل لايبزيج

أما عن اختيارات ماركو روزه لتشكيلة لايبزيج لمواجهة بروسيا دورتموند فجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بلاسفيتش.

خط الدفاع: سيماكان - كلوسترمان - لوكيبا.

خط الوسط: هينريش - هيدارا - شلاجر - راوم.

وفي الهجوم: باومجارتنر - أوبيندا - تشافي سيمونز.

غيابات بروسيا دورتموند

ويعاني فريق بروسيا دورتموند من العديد من الغيابات أبرزها غياب لاعب الوسط مارسيل سابيتزر ومهاجمي الفريق يوسوفا موكوكو وسباستيان هالر، كذلك الوضع لنادي لايبزيج الذي يغيب عنه لاعب الوسط داني أولمو والمهاجم تيمو فيرنر.

ويسعى بروسيا دورتموند الليلة لتصحيح المسار بعد التعثر في مبارتين متتاليتين بالتعادل مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني والهزيمة بهدفين مقابل لاشئ أمام شتوتجارت في بطولة الكأس.

لايبزيج يسعى لتحقيق الفوز

أما عن لايبزيج الذي قد فاز على ملعبه في المباراة السابقة على نادي هايدنهام في منافسات الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف وقد سجل الهدف الأول البلجيكي أوبيندا وسجل يوسف بولسن الهدف الثاني قبل أن يسجل جيمبر لاعب هايدنهايم هدف فريقه الوحيد.