الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب: الاستثمار في المعدن الأصفر ارتفع الشهور الماضية

شعبة الذهب، فيتو
شعبة الذهب، فيتو

قال عمرو مغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاستثمار في الذهب خلال الشهور السابقة ارتفع بصورة ملحوظة أمام أوجه الاستثمار الأخرى.

ولفت عضو مجلس إدارة الشعبة في تصريحات خاصة، إلى أن الاستثمار فى الذهب من أفضل أنواع الاستثمار ويحفظ قيمة العملة، ويمكن البدء في الاستثمار فيه من خلال سبيكة صغيرة 1 جرام على عكس الاستثمار في العقارات أو الشهادات البنكية.

وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة إلى أن الذهب على مدار الشهور الماضية يشهد توجه من جانب الأشخاص الراغبين في الاستثمار بمبلغ محدودة تبدأ من 3000 جنيه و10000 جنيه للجرام.

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أسعار الذهب العالمية 

تراجع الذهب إلى ما دون 2000 دولار للأونصة خلال تعاملات الجمعة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن قلص المتعاملون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية بحلول مارس بعد بيانات وظائف أقوى من المتوقع.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة، مما يشير إلى أن أساسيات سوق العمل ما زالت قوية والتي جعلت المتداولين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق حتى مايو لإجراء أول تخفيض في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل المقيم في نيويورك: "تراجع الذهب بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركية قوة في جميع المجالات".

التحرك في الأسعار العالمية 

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 1.25 بالمئة إلى 2030.32 دولار للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى عند 1994.49 دولار، وتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 3.4 بالمئة في أسوأ أسبوع منذ 10 أسابيع. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 1.6 بالمئة عند 2014 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.3 بالمئة إلى 23 دولارا للأونصة، مسجلة أسوأ أسبوع منذ أكتوبر 2022، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 919 دولارا. بينما انخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 946 دولار للأونصة.

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