خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر حتمي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولي، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن، مؤكدا ضرورة الاستعداد جيدا للانتخابات الرئاسية 2024.

خالد الجندي يؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن من أهم حقوق هذا الوطن الاصطفاف الوطني، وأنه إذا دعاك وطنك لواجب لا بد أن يتم الاصطفاف في هذا الواجب ولا يفرق فيه بين رجل وامرأة، والانتخابات الرئاسية التي سنقبل عليها هي من الأمور الحتمية.

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وتابع: "لا بد أن تقول رأيك الذي ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالي، فهذه شهادة ستسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هى أمر حتمي لابد أن يقوم به كل مواطن".

خالد الجندي يوضح الفرق بين العبد الصالح والمصلح

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ضرورة وطنية.

وأوضح عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المسألة ليست شخصية بأنك تشارك أو لا، لكن السؤال هو هل أنت إيجابي أم سلبي؟".

أضاف: "في بعض الناس تقولك يا عم خليني تحت الحيط، يا عم عيش نملة تأكل سكر، وخليك في حالك، هو أنت هتصلح الكون والا هتعدل المايلة".

وتابع"كل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالي ايجابيين، عشان نريح بعض مفيش فيهم نبي يقولك وأنا مالي، وفي فرق بين الصالح والمصلح، الصالح هو في حالة بس غير نافع للمجتمع، والمصلح رجل تحول لمصلح ويصدر الايجابية والقرآن بيقولك إنا لا نضيع أجرالمصلحين".

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