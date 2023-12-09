طلعت محرم يقود تدريبات المقاولون استعدادا لطلائع الجيش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري المصري.

وقاد طلعت محرم التدريبات مع جهازه المعاون، بعد قرار مجلس إدارة النادي بتعيين محرم مديرا فنيا للفريق.

وحرص طلعت محرم على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون الذي يضم حسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمود فرج محلل الأداء والدكتور أيمن زين طبيب الفريق وباقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي بالفريق، كما حرص طلعت محرم على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق.



ويستعد الفريق لمباراة طلائع الجيش ووضع الجهاز الفني برنامجا خلال الأسبوع الجاري استعدادا للمباراة.

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ويستعد المقاولون لمواجهة طلائع الجيش يوم 15 ديسمبر الجاري بملعب جهاز الرياضة العسكري في السادسة مساء في أول مهمة رسمية لطلعت محرم في قيادة ذئاب الجبل.

المقاولون يوجه الشكر لشوقي غريب



وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وجه الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرًا فنيًّا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.

ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبًا ومدربًا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرًا على رخصة التدريب A.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق بالمدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.

وقرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري.

وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

المقاولون يتعادل مع الداخلية



وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في مثلها وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط