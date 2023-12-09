السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مرصد الأزهر يحذر من إعدام الفلسطينيين ميدانيا على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي

مجازر الاحتلال الإسرائيلي
مجازر الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، فيتو

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تخوفه من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق العدد الكبير من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بغزة واقتيادهم بصورة غير آدمية إلى مصير مجهول بزعم تورطهم بالإرهاب.

وأوضح المرصد أن عمليات الإعدام تتم في مشهد غير إنساني يدمي القلوب بعد تجريدهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وهم جاثين على ركبهم ورؤوسهم إلى الأسفل، في صورة مهينة لا يقوم بها إلا إرهابي محمل بحقد دفين تجاه كل ما هو فلسطيني وعربي.

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مرصد الأزهر يحذر من مجازر الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني 

وأكد المرصد أن مخاوفه يعززها تصريحات رسمية من قبل بعض المسؤولين المتطرفين، أمثال الإرهابي "آرييه كينج" نائب رئيس بلدية القدس، الذي دعا إلى إبادتهم وهم أحياء قائلًا: "لو كنت متخذًا قرارًا لدفنتهم تحت التراب وهم أحياء، فهؤلاء ليسوا بشرًا ولا كائنات بشرية، بل هم دون البشر، وهذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها معهم"، مذكرًا حكومة الاحتلال بأنهم مأمورين بإبادة الفلسطينيين العماليق وفق النصوص التوراتية.

 

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