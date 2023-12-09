المستشار مسعد أبو سعدة رئيسًا لغرفة الانتخابات الرئاسية بمحافظات الإسكندرية
كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية، رئيسًا لغرفة الانتخابات الرئاسية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأكد المستشار أبو سعدة، في تصريحات صحفية له مساء اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة بالاستحقاف الدستوري بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها غدًا الأحد، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام.
وأشار إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية بالثلاث محافظات، للوقوف على كامل الجاهزية وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحول التنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية لتمكينهم من أداء عملهم، قال المستشار أبو سعدة، إنه تم توفير كافة السبل لمساعدة تلك المنظمات على القيام بمهام عملهم بمنتهى الشفافية والإستقلالية بما يليق بالدولة المصرية، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المصرية.
كما تم الإنتهاء من جاهزية الاستعدادات الخاصة من توزيع القضاه عل مختلف اللجان الانتخابية، للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه وتوفير أماكن استراحات خاصة للقضاة من خارج المحافظات، وتذليل كل الصعوبات والعوائق التي قد تعرقل قيامهم بعملهم في استقلالية وشفافية تامة.
وأشار المستشار مسعد أبو سعدة، إلى أن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال أيام التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، ولمدة ثلاثة أيام.
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