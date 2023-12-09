السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الفيوم: غرف عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بدأت عملها من اليوم

محافظ الفيوم وغرفة
محافظ الفيوم وغرفة عمليات الانتخابات الرئاسية، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن غرف العمليات بالوحدات المحلية ومجالس المدن علي مستوي المحافظة، بدأت عملها من اليوم السبت

 

وأوضح أن الغرفة مهمتها متابعة لجان الانتخابات الرئاسية، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئبسية بديوان عام المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، قبل قليل، مع الأجهزة التنفيذية، بالبث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، لضمان جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الناخبين، وأماكن انتظار الناخبين وكبار السن، والتأكد من أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الانتخابات.

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لقاء رؤساء المدن

كما عقد محافظ الفيوم، اجتماعًا بمركز سيطرة الشبكة الوطنية، مع رؤساء مجالس المدن، ورؤساء القطاعات ومديري المديريات الخدمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية والمهام المنوطة بكل جهة من الجهات، لخروج هذا الحدث المهم بالشكل الذي يليق بمكانة وحضارة مصر.

متابعة مستمرة

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة المستمرة طوال فترة الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان، موضحًا أن مهام الجهاز التنفيذي تقتصر خارج اللجان فقط، وتتمثل في تحقيق النظافة العامة، وتجنيب الباعة الجائلين، وتوفير السيولة المرورية، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلًا عن توفير أماكن انتظار للناخبين، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات، للتيسير على الناخبين في عملية التصويت، وكذا تجهيز اللجان العامة بالشكل اللائق، والحرص على توفير مياه الشرب، ودورات مياه لائقة بجميع مقار التصويت، حيث تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن لتوفير مولدات كهربائية بجميع المقار، لمواجهة أي مشكلة طارئة بالتيار الكهربائي.

عدد اللجان

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

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