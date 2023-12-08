الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الفيوم والمنيا يتعادلان إيجابيًا في القسم الثاني

نادي المنيا،فيتو
نادي المنيا،فيتو

انتهت مباراة الفيوم والمنيا قبل قليل، بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات القسم الثاني.

 

الفيوم والمنيا يتعادلان إيجابيًا في القسم الثاني 

ظهر الفيوم بأداء قوي وسيطر على سيطرة المباراة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم، وكان لديه الفرصة لزيادة تقدمه، ولكن الحظ لم يكن في صفه وتمكن المنيا من تعديل النتيجة.

 

استمرت المباراة بتقدم الفيوم، وبعد مرور أكثر من ساعة من وقت المباراة، تمكن المنيا من تسجيل هدف التعادل، مما أدى إلى حصول كلا الفريقين على نقطة واحدة. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفيوم إلى 11 نقطة، في حين بلغ رصيد المنيا 9 نقاط.

 

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مباراة الفيوم والمنيا ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية منافسات القسم الثاني الفيوم والمنيا يتعادلان إيجابي ا في القسم الثاني

مواد متعلقة

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

ضبط 235 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على 1762 حالة خلال قافلة بمركز سمالوط بالمنيا

توزيع سلع غذائية مدعمة واستمرار الحملات التفتيشية بمراكز المنيا

تأهيل ورفع كفاءة 34 منزلًا للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

ضبط 2046 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز

محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن بوحدات الرعاية الأولية

الأكثر قراءة

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بايدن يحدد لإسرائيل موعد نهاية حرب غزة

أسعار الأسماك اليوم، 290 جنيهًا أعلى سعر لسمك موسى في سوق العبور

الفنان أحمد حلمي يتلقى العزاء في شقيقه ببنها (صور)

الحظ يعاند الأهلي ويتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في الشوط الأول (صور)

الأهلي يتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد بعد مرور 15 دقيقة (صور)

الأهلي يبحث عن هدفه الأول في مرمى شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور)

حسين لبيب يصل الإمارات لحضور قمة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

Advertisements

منوعات

المزيد

7 مزايا يحصل عليها الطالب عند الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 أفلام أمريكية في 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالأزمات وتدبير المكائد

المزيد
الجريدة الرسمية