الفيوم والمنيا يتعادلان إيجابيًا في القسم الثاني
انتهت مباراة الفيوم والمنيا قبل قليل، بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات القسم الثاني.
الفيوم والمنيا يتعادلان إيجابيًا في القسم الثاني
ظهر الفيوم بأداء قوي وسيطر على سيطرة المباراة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم، وكان لديه الفرصة لزيادة تقدمه، ولكن الحظ لم يكن في صفه وتمكن المنيا من تعديل النتيجة.
استمرت المباراة بتقدم الفيوم، وبعد مرور أكثر من ساعة من وقت المباراة، تمكن المنيا من تسجيل هدف التعادل، مما أدى إلى حصول كلا الفريقين على نقطة واحدة. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفيوم إلى 11 نقطة، في حين بلغ رصيد المنيا 9 نقاط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.