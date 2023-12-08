انتهت مباراة الفيوم والمنيا قبل قليل، بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات القسم الثاني.

الفيوم والمنيا يتعادلان إيجابيًا في القسم الثاني

ظهر الفيوم بأداء قوي وسيطر على سيطرة المباراة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم، وكان لديه الفرصة لزيادة تقدمه، ولكن الحظ لم يكن في صفه وتمكن المنيا من تعديل النتيجة.

استمرت المباراة بتقدم الفيوم، وبعد مرور أكثر من ساعة من وقت المباراة، تمكن المنيا من تسجيل هدف التعادل، مما أدى إلى حصول كلا الفريقين على نقطة واحدة. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفيوم إلى 11 نقطة، في حين بلغ رصيد المنيا 9 نقاط.

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