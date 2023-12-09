شعبة الذهب تكشف أسباب انخفاض سعر المعدن الأصفر وعودة الارتفاع آخر شهرين

انخفضت أسعار الذهب من 2800 جنيه في بداية العام الجاري إلى 2200 جنيه للجرام وبقيمة تصل إلى 600 جنيه في الجرام الواحد عيار 21 الأكثر انتشارًا ولكنها ارتفعت آخر شهرين من العام الجاري وعادت إلى الصعود من جديد بسبب الأحداث التي تجري في غزة.

وعادت الأسعار مرة أخرى للارتفاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى الآن وأصبحت معدلاتها تصل إلى 2800 جنيه للجرام مرة أخرى في الأيام الأخيرة من العام وهي أعلى قمة سعرية لجرام الذهب عيار 21.

أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، مستشار رئيس شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب كانت انخفضت بقيمة كبيرة مع الإعلان مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد من الخارج مما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق.

وأوضح مستشار شعبة التعدين باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة، إلى أن عودة المصريين من الخارج وموسم عودتهم ساهم أيضًا في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق وكذلك العائدين من موسم الحاج مما أدى إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة ما بين شهور أبريل وحتى شهر أكتوبر الماضى وقبل أن يعود للارتفاع من جديد ويصل إلى 2800 جنيه للجرام حاليًّا وفوق 2000 دولار للأونصة في البورصة العالمية.

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ولفت مستشار شعبة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الذهب يحقق مكاسب سنوية فى الفترة الحالية تصل الى 25% تقريبا مما يجعله من افضل الاستثمارات الحالية بالمقارنة بالعقارات أو الشهادات البنكية.

وأشار إلى المعدن الأصفر تشكيله مرتفع بعكس السنوات السابقة، والتي كانت تكلفة استخراج المعدن أقل مما هي عليه الآن والأسعار العالمية كانت اقل.

١٩٤ كيلوجرامًا خلال أول شهر من تطبيق المبادرة

شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ١٩٤ كيلوجرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضى إلى ١١ يونيه، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التى بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذى يمتد لستة أشهر اعتبارًا من ١١ مايو الماضي.



وأوضح أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.