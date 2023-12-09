السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 241 قضية مخدرات و116 قطعة سلاح نارى

الامن العام،فيتو
الامن العام،فيتو

 قبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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 وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (241) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (261) متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39,700 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,468 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,650 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,400 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,960 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الآيس وزنت ( 445 جراما)،  كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جرامًا)، كمية من مخدر البودر وزنت ( 189 جرامًا).
 

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 قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

كما ضبط (116 قطعة سلاح نارى بحوزة 103 متهمين)، (103) طلقات مختلفة الأعيرة، (215) قطعة سلاح أبيض.

 

كما أسفرت الجهود  فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85067) حكما قضائيا متنوعا شملت  (328) حكم جناية - (27285) حكم حبس جزئى-  (4528) حكم حبس مستأنف - (41923) حكم غرامة - (11003) مخالفات. 
 

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