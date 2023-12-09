السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

محافظ الأقصر يتفقد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

جانب من الجولة التفقدية،
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، عددًا من اللجان الانتخابية بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.


وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة  توفير كافة التجهيزات الخاصة باللجان والتأكد من توفير كافة وسائل الراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، كما اطمأن المحافظ على توافر مقاعد متحركة باللجان لكبار السن وذوي الهمم.

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كما تفقد المحافظ غرفة العمليات المركزية لمتابعة العملية الانتخابية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتي تتضمن جميع الجهات المعنية، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات لخروج الانتخابات بالشكل اللائق والمشرف.


ووجه محافظ الأقصر السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي ورؤساء المدن وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمرور على اللجان للتأكد من جاهزية كافة اللجان لاستقبال الناخبين.


وحث محافظ الأقصر، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لتحقيق مصلحة الوطن وتأكيد عظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

 

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